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15:15, 3 февраля 2023Россия

ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Николаево-Дарьино

Фото: Telegram-канал Роман Старовойт

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано пять прилетов по складским помещениям зернохранилища одного из сельхозпредприятий. Здания получили значительные повреждения», — заявил глава области.

По данным представителя властей, в результате обстрела пострадавших нет. В селах Николаево-Дарьино и Свердликово оказалось нарушено энергоснабжение. В последнем уже завершили ремонт линий электропередач, добавил губернатор.

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Ранее Старовойт сообщал об обстреле со стороны Украины деревни Поповка в Рыльском районе. Было зафиксировано не менее 20 прилетов, отметил глава региона. В результате обстрела два дома получили повреждения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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