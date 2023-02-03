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09:34, 3 февраля 2023Забота о себе

Британцы нашли оригинальные способы снять стресс

Wales Online: британцы борются со стрессом с помощью чая, уборки и секса

Фото: Shutterstock

Жители Великобритании нашли оригинальные способы борьбы со стрессом и тревожностью. Об этом сообщило издание Wales Online co ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией Ipsos.

В ходе изучения общественного мнения тысяче британцев задали вопрос, как они борются со стрессом. Выяснилось, что почти половина респондентов (48 процентов) предпочитает снимать тревожность с помощью чашки чая или кофе, каждый пятый британец предпочитает заняться уборкой, а каждый десятый — сексом.

10процентов

жителей Великобритании борются со стрессом с помощью секса

Среди других распространенных способов привести нервы в порядок и расслабиться назвали просмотр телевизора (45 процентов), безделье (34 процента), прослушивание музыки (39 процентов).

57процентов

британцев занимаются физической активностью, чтобы снять стресс

Участники опроса признались, что стресс у них вызывает общение с близкими (46 процентов), у 17 процентов раздражителем является партнер, а у 13 процентов — дети. Среди тех, кто живет с родителями или детьми, о постоянном стрессе завили 45 процентов респондентов.

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Алиса Дмитриева
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