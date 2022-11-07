Врач предупредила женщин о развитии редкой болезни из-за нервного напряжения

Гинеколог Филатова предупредила, что из-за депрессии может развиться ложная беременность

Из-за нервного напряжения, депрессии, фанатичного желания иметь ребенка у женщины может развиться редкое заболевание — ложная беременность, предупредила акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог клиники «Чайка» Филатова Мария. О том, как проблемы с психикой запускают механизм заболевания, врач рассказала «Ленте.ру».

Филатова рассказала, что ложная беременность возникает редко и случается у женщин в возрасте 20-39 лет. Механизм появления болезни до конца не ясен, но включает психологические и нейроэндокринные механизмы, которые влияют друг на друга во взаимодействии между разумом и телом. По мнению врача, предпосылкой к развитию болезни могут стать социальное давление и тревога, а также стресс или депрессия, сбои в работе нейромедиаторов мозга, регулирующих количество репродуктивных гормонов.

Проблемы с психикой могут изменять работу яичников, что приводит к появлению признаков и симптомов беременности, например, отсутствию менструаций. Болезнь может развиться и у женщин, не умеющих читать сигналы своего тела и имеющих слабое представление об анатомии (соматопсихическая гипотеза), пояснила акушер-гинеколог.

Были случаи, когда у женщин ложная беременность возникала на фоне печеночной недостаточности, при ней живот напоминает голову медузы из-за расширения пупочных вен, а также опухолей брюшной полости. Это состояние может развиваться и у женщин, принимающих нейролептики. Они вызывают аменорею, набор веса, болезненность молочных желез или образования молока в них из-за высокого уровня пролактина Мария Филатова акушер-гинеколог

По одной из гипотез (психофизиологической) диагноз ложной беременности ставят женщине, не страдающей психозом, которая продолжает верить, что она беременна даже после того, как беременность исключили, но при этом проявляются ее признаки.

У женщины с ложной беременностью нарушается менструальный цикл, растет живот, частое мочеиспускание, ощущаются движения плода, нагрубает грудь и из нее выделяется молозиво. Эти симптомы могут длиться от нескольких недель до девяти месяцев или дольше, рассказала собеседница «Ленты.ру». Выздоровление обычно происходит спонтанно.

Описано несколько случаев кесарева сечения у женщин с ложной беременностью, которых ошибочно считали беременными

Мария Филатова акушер-гинеколог

Симптомы ложной беременности могут перекликаться с симптомами внематочной беременности, опухоли таза и других болезней, пояснила акушер-гинеколог.

В моей личной практике были случаи, когда женщины приходили на прием с задержкой менструации, рвотой, болью в груди. После обследования уверенность в беременности исчезала, а менструация наступала без лечения. Обычно такое случается при функциональных кистах, которые вполне могут вызывать перечисленные симптомы Мария Филатова акушер-гинеколог

Лечение женщин с ложной беременностью проводят с помощью психотерапии. Иногда они выздоравливают сами, поверив, например, в случившийся выкидыш. В этом случае далеко не всегда имеет смысл переубеждать женщину, а лучше бережно отнестись к ее эмоциональному состоянию и дать ей возможность «сохранить лицо», подвела итог Филатова.

Ранее Мария Филатова рассказала о неочевидных причинах раннего климакса. Она пояснила, что преждевременное угасание репродуктивной функции может быть вызвано вредными привычками, генетикой и другими факторами.