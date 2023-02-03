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20:22, 3 февраля 2023Ценности

Джинсовые шорты Shein в виде стрингов возмутили пользователей сети

В сети возмутились джинсовыми шортами в виде стрингов из новой коллекции Shein

Фото: Shein

В сети возмутились джинсовыми шортами в виде стрингов из новой коллекции марки Shein. Соответствующий пост появился в Twitter пользовательницы Кэтрин Слитер.

Женщина разместила в соцсети скриншот каталога интернет-магазина с указанным предметом гардероба из голубого денима стоимостью 12,49 доллара (примерно 900 рублей). На официальном сайте Shein данное изделие презентуется как джинсовые шорты с низкой посадкой и застежкой-молнией. В свою очередь, юзерша указала, что подобный фасон ее раздражает.

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Другие пользователи также не оценили наряд. «Я не ханжа, но мне было бы непросто их надеть, независимо от того, как выглядит мое тело», «Они бы ничего у меня не прикрыли, даже когда я была совсем худой. Сомневаюсь, что они пройдут тест на пристойность», «Явно не выглядят удобными», — написали они.

В январе сообщалось, что покупательница Аманда Эллис из Мичигана, США, заказала наряд на сайте ретейлера Shein и нашла записку с фразой «ты умрешь» в полученной посылке. Женщина рассказала, что приобрела в указанном интернет-магазине несколько предметов гардероба. При этом когда тиктокерша открыла пакет, в котором прислали блестящее платье, из него выпали шесть свернутых листов бумаги с надписями.

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Карина Черных
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