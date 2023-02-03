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15:03, 3 февраля 2023Среда обитания

В центре Москвы снесли легендарный бар

В Столешниковом переулке Москвы снесли бар Simachev, где собиралась столичная богема

Фото: Telegram-канал The Blueprint News

В центре Москвы снесли бар Simachev, расположенный в Столешниковом переулке, 12/12. В легендарном заведении любила собираться столичная богема. Фото с обломками здания опубликовали в Telegram-канале Blueprint News.

Бар с хохломой на фасадах, который принадлежал дизайнеру Денису Симачеву, проработал практически 12 лет. Место было популярным среди известных художников и артистов. После полного демонтажа здания на его месте возведут четырехэтажный объект стрит-ретейла.

В помещении площадью 900 квадратных метров собираются разместить магазины одежды и ресторан. Кроме того, на третьем и четвертом этаже здания планируют оборудовать летние террасы.

Ранее в Костроме под видом реставрации снесли объект культурного наследия. Разрушенным оказалось деревянное здание-памятник — доходный дом начала XX века, в котором раньше находилась подпольная типография Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).

Нина Ташевская
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