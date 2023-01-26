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12:29, 26 января 2023Среда обитания

В российском городе снесли объект культурного наследия

Депутат Хинштейн: в Костроме под видом реставрации снесли объект культурного наследия

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Костроме разрушили деревянное здание-памятник — доходный дом начала XX века, в котором раньше находилась подпольная типография Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Объект снесли под видом реставрации, сообщает в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Дом находится по адресу улица Смоленская 31/1. По словам Хинштейна, памятник был одним из последних домов в центре российского города с богатой деревянной резьбой, а также являлся региональным объектом культурного наследия.

Депутат отметил, что получил обращение от Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК). «Будем добиваться привлечения виновных к уголовной ответственности. Это варварство не может и не должно остаться безнаказанным», — заключил Хинштейн.

Ранее директор авиационного техникума в Жуковском Наталья Тылик пожаловалась на состояние одного из объектов культурного наследия в городе. Речь идет о здании учебного заведения, где требуется провести ремонт. Сделать это в ближайшее время невозможно из-за оформления необходимых документов, поэтому учащимся приходится продолжать заниматься в разваливающемся доме.

Александра Качан
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