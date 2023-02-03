Врачи назвали действенные способы омоложения в домашних условиях

Врачи Эттьюэлл и Фарахбод посоветовали включить в рацион фрукты и овощи для омоложения

Косметолог Дон Эттьюэлл и врач общей практики Эдрис Фарахбод назвали действенные способы омоложения в домашних условиях. Соответствующую информацию приводит издание Express.

Для достижения этой цели Эттьюэлл посоветовала включить в рацион питания богатые антиоксидантами продукты. «Я бы рекомендовала придерживаться разнообразной и сбалансированной диеты, включающей фрукты и овощи», — пояснила она.

В свою очередь доктор Фарахбод отметила, что эффективным методом омоложения является йога для лица — комплекс упражнений, схожий по характеру с привычной йогой. «Это может снизить накопление лимфатической жидкости, которая образуется за ночь», — сообщила она.

Помимо этого, в число улучшающих качество кожи процедур, по мнению специалистов, входит скрабирование. Как утверждают эксперты, отшелушивание омертвевших клеток кожи помогает выровнять тон лица и сделать его более гладким.

В заключение медики добавили, что за кожей необходимо ухаживать ежедневно, подбирая подходящие ее типу косметические средства.

В январе дерматолог и косметолог Елена Мошкова назвала способы, с помощью которых можно улучшить состояние кожи за месяц. Эксперт внесла в список действенных процедур массаж, гигиеническую чистку и пилинг с эффектом биоревитализации, а также саму биоревитализацию и мезотерапию.