Глава Росгвардии рассказал о росте числа наемников из Европы в зоне СВО

Глава Росгвардии Золотов рассказал об увеличении числа европейских наемников в зоне СВО

В Херсонской области в ходе служебного совещания глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал об увеличении числа европейских наемников в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Золотов отметил, что наемники хорошо подготовлены, они принимали участие в вооруженных конфликтах в разных странах, где получили большой боевой опыт. Им, по словам главы ведомства, эффективно противостоят военнослужащие Росгвардии, демонстрируя более высокий профессионализм.

На совещании Золотов заслушал доклады об обстановке в регионе и поручил обеспечить подразделения ведомства всем необходимым.

Ранее сообщалось, что Росгвардия рассказала о ликвидации военных ВСУ с помощью кочующего миномета и БЛА.

