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14:16, 2 февраля 2023Силовые структуры

Росгвардия рассказала об эффективном способе борьбы с окопавшимся противником

Росгвардия рассказала о ликвидации военных ВСУ с помощью кочующего миномета и БЛА

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Росгвардия рассказала об эффективном способе борьбы с окопавшимся противником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным спецслужбы, спецназ Росгвардии успешно ликвидирует военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР) с помощью кочующих минометов и современных беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Такой миномет оказался очень действенным способом борьбы с окопавшимся противником, его артиллерийскими расчетами и бронетехникой.

Кроме того, Росгвардия широко применяет БЛА самолетного и квадрокоптерного типа. Именно они помогают корректировать огонь миномета.

«Расчет выгружает миномет из БМП и быстро оборудует позицию — вражеские дроны тоже постоянно находятся в воздухе и счет идет на минуты. Один усадочный, чтобы станина миномета плотнее вошла в грунт, — и десяток мин калибра 120 миллиметров ложатся точно в цель», — рассказали в ведомстве.

Таким образом росгвардейцам удается ликвидировать до десяти украинских военных.

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Екатерина Власова
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