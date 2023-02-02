Росгвардия рассказала о ликвидации военных ВСУ с помощью кочующего миномета и БЛА

Росгвардия рассказала об эффективном способе борьбы с окопавшимся противником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным спецслужбы, спецназ Росгвардии успешно ликвидирует военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР) с помощью кочующих минометов и современных беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Такой миномет оказался очень действенным способом борьбы с окопавшимся противником, его артиллерийскими расчетами и бронетехникой.

Кроме того, Росгвардия широко применяет БЛА самолетного и квадрокоптерного типа. Именно они помогают корректировать огонь миномета.

«Расчет выгружает миномет из БМП и быстро оборудует позицию — вражеские дроны тоже постоянно находятся в воздухе и счет идет на минуты. Один усадочный, чтобы станина миномета плотнее вошла в грунт, — и десяток мин калибра 120 миллиметров ложатся точно в цель», — рассказали в ведомстве.

Таким образом росгвардейцам удается ликвидировать до десяти украинских военных.