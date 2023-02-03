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07:28, 3 февраля 2023Мир

Глава МИД Венгрии осадил американского посла

Глава МИД Сийярто призвал посла США Прессмана не вмешиваться во внутренние дела Венгрии
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на заявление посла США Дэвида Прессмана, который раскритиковал позицию Будапешта по антироссийским санкциям. Об этом он высказался в беседе с телеканалом ATV.

Сийярто назвал слова Прессмана неинтересными, поскольку он не имеет отношения к внутренним процессам Венгрии. Он осадил американского посла и призвал его не вмешиваться в дела страны.

«Когда мы принимаем послов, мы подразумеваем это буквально: мы принимаем послов. Люди, которые, как мы считаем, отправлены сюда для улучшения и развития отношений между двумя странами, основанных на взаимном уважении», — подчеркнул глава МИД.

Министр добавил, что время «губернаторов и регентов», которых отправляли для обустройства жизни в странах, уже закончилось. Решения правительства Венгрии определяются только интересами страны.

«Никто не может извне указывать нам, как жить, поэтому не имеет значения, что гражданин другой страны — включая посла — думает о внутриполитических процессах в Венгрии», — заключил Сийярто.

Ранее Президент Сербии Александр Вучич оценил вероятность введения санкций против России. Он заявил, что постарается выстоять без объявления ограничений в отношении Москвы.

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Марина Совина
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