Глава МИД Венгрии осадил американского посла
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на заявление посла США Дэвида Прессмана, который раскритиковал позицию Будапешта по антироссийским санкциям. Об этом он высказался в беседе с телеканалом ATV.
Сийярто назвал слова Прессмана неинтересными, поскольку он не имеет отношения к внутренним процессам Венгрии. Он осадил американского посла и призвал его не вмешиваться в дела страны.
«Когда мы принимаем послов, мы подразумеваем это буквально: мы принимаем послов. Люди, которые, как мы считаем, отправлены сюда для улучшения и развития отношений между двумя странами, основанных на взаимном уважении», — подчеркнул глава МИД.
Министр добавил, что время «губернаторов и регентов», которых отправляли для обустройства жизни в странах, уже закончилось. Решения правительства Венгрии определяются только интересами страны.
«Никто не может извне указывать нам, как жить, поэтому не имеет значения, что гражданин другой страны — включая посла — думает о внутриполитических процессах в Венгрии», — заключил Сийярто.
Ранее Президент Сербии Александр Вучич оценил вероятность введения санкций против России. Он заявил, что постарается выстоять без объявления ограничений в отношении Москвы.