Глава МИД Венгрии осадил американского посла

Глава МИД Сийярто призвал посла США Прессмана не вмешиваться во внутренние дела Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на заявление посла США Дэвида Прессмана, который раскритиковал позицию Будапешта по антироссийским санкциям. Об этом он высказался в беседе с телеканалом ATV.

Сийярто назвал слова Прессмана неинтересными, поскольку он не имеет отношения к внутренним процессам Венгрии. Он осадил американского посла и призвал его не вмешиваться в дела страны.

«Когда мы принимаем послов, мы подразумеваем это буквально: мы принимаем послов. Люди, которые, как мы считаем, отправлены сюда для улучшения и развития отношений между двумя странами, основанных на взаимном уважении», — подчеркнул глава МИД.

Министр добавил, что время «губернаторов и регентов», которых отправляли для обустройства жизни в странах, уже закончилось. Решения правительства Венгрии определяются только интересами страны.

«Никто не может извне указывать нам, как жить, поэтому не имеет значения, что гражданин другой страны — включая посла — думает о внутриполитических процессах в Венгрии», — заключил Сийярто.

Ранее Президент Сербии Александр Вучич оценил вероятность введения санкций против России. Он заявил, что постарается выстоять без объявления ограничений в отношении Москвы.

