В российском регионе задержали устроившего стрельбу около торгового центра

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, устроившего стрельбу около торгового центра

В Ростове-на-Дону полицейские при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали 50-летнего мужчину, устроившего стрельбу около торгового центра. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Ростовской области.

Бывший сотрудник магазина был найден в одной из гостиниц. У него изъяли охотничье оружие.

2 февраля стало известно, что прохожие услышали выстрелы в районе Еременко — Малиновского и вызвали правоохранителей. Когда полицейские прибыли, уволенный сотрудник торгового центра уже уехал на черном автомобиле. В городе объявили план «Сирена» и «Перехват». Пострадавших в результате инцидента нет.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте задержанного.