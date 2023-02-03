Появились кадры уничтожения украинского Т-64 под Сватово

Офицер ЛНР Киселев показал видео уничтожения Т-64 ВСУ российской артиллерией под Сватово

Видео уничтожения танка Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении российской артиллерией опубликовал полковник Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в Telegram.

На кадрах видно, как в стоящую в лесопосадке украинскую машину попадает снаряд, следуют искры и клубы дыма. Затем, спустя некоторое время, дрон подлетает ближе и снимает сгоревший танк ВСУ.

Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал что в районе Кременной украинская артиллерия ударила по своим же сдававшимся сослуживцам.