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10:28, 3 февраля 2023Бывший СССР

Появились кадры уничтожения украинского Т-64 под Сватово

Офицер ЛНР Киселев показал видео уничтожения Т-64 ВСУ российской артиллерией под Сватово

Видео уничтожения танка Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении российской артиллерией опубликовал полковник Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в Telegram.

На кадрах видно, как в стоящую в лесопосадке украинскую машину попадает снаряд, следуют искры и клубы дыма. Затем, спустя некоторое время, дрон подлетает ближе и снимает сгоревший танк ВСУ.

Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал что в районе Кременной украинская артиллерия ударила по своим же сдававшимся сослуживцам.

Василий Мека
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