Израиль заявил о помогающих Украине тайных операциях против Ирана

Премьер Израиля Нетаньяху: операции против Ирана помогают другим странам, включая Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что тайные операции против Ирана в конечном итоге помогают другим странам, включая Украину. О подобной связи он рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, пишет газета Jerusalem Post.

«Мы действуем независимо против Ирана на разных уровнях, но эта деятельность также систематически направлена ​​на унижение или нанесение ущерба возможностям Ирана против нас. (...) Но, конечно, это также наносит ущерб возможностям Ирана или приуменьшает их в отношении других стран», — сообщил премьер Израиля во время брифинга для журналистов, который состоялся после его встречи с французским лидером.

Вечером в четверг, 2 февраля, в Елисейском дворце состоялась встреча Нетаньяху и Макрона. На ней политики обсудили меры противодействия Ирану.

Ранее израильские власти прокомментировали возможную передачу Киеву новой партии военной техники. Нетаньяху допустил поставки системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».