Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:42, 3 февраля 2023Мир

Израиль заявил о помогающих Украине тайных операциях против Ирана

Премьер Израиля Нетаньяху: операции против Ирана помогают другим странам, включая Украину
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что тайные операции против Ирана в конечном итоге помогают другим странам, включая Украину. О подобной связи он рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, пишет газета Jerusalem Post.

«Мы действуем независимо против Ирана на разных уровнях, но эта деятельность также систематически направлена ​​на унижение или нанесение ущерба возможностям Ирана против нас. (...) Но, конечно, это также наносит ущерб возможностям Ирана или приуменьшает их в отношении других стран», — сообщил премьер Израиля во время брифинга для журналистов, который состоялся после его встречи с французским лидером.

Вечером в четверг, 2 февраля, в Елисейском дворце состоялась встреча Нетаньяху и Макрона. На ней политики обсудили меры противодействия Ирану.

Ранее израильские власти прокомментировали возможную передачу Киеву новой партии военной техники. Нетаньяху допустил поставки системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский сделал заявление по Артемовску
В Польше призвали конфисковать замороженные российские активы
Украинский военный попытался бензопилой спасти вмерзшую американскую гаубицу
Медведь Диксон понюхал снег и отказался от прогулки
Канада вызвала посла Китая из-за аэростата
Назван способ ускорить похудение с помощью нескольких действий утром
В Польше назвали число выступающих против участия России в Олимпиаде стран
Администратора Telegram-канала «Новый Век» арестовали по делу о вымогательстве
Названы отличия танков Leopard 1 и Leopard 2
Названа причина трудных отношений Зеленского с Израилем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.