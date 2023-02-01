В Израиле допустили возможность передачи «Железного купола» Украине

CNN: премьер Израиля Нетаньяху заявил о возможной передаче Украине ПРО «Железный купол»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможность передачи Киеву системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Об этом он заявил в интервью CNN.

«Я определенно это рассматриваю», — признался он, отвечая на вопрос.

В беседе с журналистами политик также указал, что Соединенные Штаты уже передали властям Украины большую часть боеприпасов, которые раньше находились в Израиле. В связи с этим он подчеркнул, что это было решением Вашингтона.

Ранее израильский генерал Яков Нагель заявил, что Россия может перехватить и изучить самые передовые на Западе системы противовоздушной обороны «Железный купол».