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18:34, 1 февраля 2023Мир

В Израиле допустили возможность передачи «Железного купола» Украине

CNN: премьер Израиля Нетаньяху заявил о возможной передаче Украине ПРО «Железный купол»

Фото: IDF Spokesperson's Unit / Wikimedia

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможность передачи Киеву системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Об этом он заявил в интервью CNN.

«Я определенно это рассматриваю», — признался он, отвечая на вопрос.

В беседе с журналистами политик также указал, что Соединенные Штаты уже передали властям Украины большую часть боеприпасов, которые раньше находились в Израиле. В связи с этим он подчеркнул, что это было решением Вашингтона.

Ранее израильский генерал Яков Нагель заявил, что Россия может перехватить и изучить самые передовые на Западе системы противовоздушной обороны «Железный купол».

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Варвара Кошечкина
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