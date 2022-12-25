Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:06, 25 декабря 2022Интернет и СМИ

В Израиле сообщили о планах России помешать Украине получить самую передовую ПВО

NI: Израиль опасается передавать Украине системы ПВО «Железный купол»

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильский генерал Яков Нагель в статье для National Interest (NI) заявил, что Россия может перехватить и изучить самые передовые на Западе системы противовоздушной обороны «Железный купол».

По его словам, в связи с этим Тель-Авив не будет передавать их Киеву вслед за Вашингтоном. «Израиль справедливо опасается, что если противоракетные установки будут развернуты, то Россия завладеет ими на поле боя», — пишет Нагель.

Материалы по теме:
«Наше будущее туманно» Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
«Наше будущее туманно»Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
4 октября 2022
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты: какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты:какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
15 сентября 2022

Генерал добавил, что Израиль и сам нуждается в срочном пополнении частей ПВО «куполами», а производство систем требует времени. Он подчеркнул, что украинской стороне не стоит ожидать быстрого результата от приобретения ПВО, поскольку обучение работе с ними также требует времени. Он также отметил, что Израиль не намерен портить отношения с Россией отправкой оружия на Украину.

Позиция Израиля

После победы на парламентских выборах Биньямин Нетаньяху дал обещание президенту Владимиру Зеленскому как следует изучить украинский вопрос после того, как вступит в должность.

В ходе предвыборной кампании политик занимал противоречивую позицию по военной помощи Украине. В интервью с USA TODAY он заявил, что рассмотрит возможность поставок вооружений Киеву, тогда как в беседе с телеканалом MSNBC выступил против такого шага. По его словам, существует риск, что в дальнейшем переданное Киеву оружие попадет в руки Ирана и будет применяться уже против самого Израиля.

По вопросу оружия, всегда есть вероятность, и это случалось неоднократно, что оружие, которое мы поставляли в какую-либо зону боевых действий, оказывается в руках Ирана и применяется против нас

Биньямин Нетаньяху Премьер-министр Израиля

Нетаньяху также заявил, что Израиль и так поддерживает Киев, принимая украинских беженцев и направляя на Украину гуманитарную помощь.

При этом профессор международных отношений Тель-Авивского университета Эммануэль Навон допустил, что новое правительство Израиля может начать поставки вооружений на Украину.

Политолог отметил, что такой шаг может стать ответом на сотрудничество России и Ирана, в частности сообщения о покупке Москвой беспилотников.

Это было воспринято в Израиле как недружественный акт и развязало Нетаньяху руки в вопросе оказания Израилем военной помощи Украине

Эммануэль НавонПрофессор международных отношений Тель-Авивского университета

В то же время Навон исключил поставку на Украину компонентов израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». «Это очень продвинутая технология, и вряд ли Израиль станет ею делиться», — заявил он.

Помощь США Украине

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Кроме того, американский лидер пообещал обучить Вооруженные силы Украины (ВСУ) безошибочному использованию ЗРК Patriot.

Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищать себя, особенно противовоздушную оборону. Именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетную батарею Patriot

Джо БайденПрезидент США

До этого в Белом доме объяснили принцип, в соответствии с которым Украина будет использовать оружие от США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что направленное Киеву вооружение должно использоваться исключительно в целях самозащиты.

Материалы по теме:
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022

«Все, что мы отправляем Украине, предназначено для того, чтобы они могли защищаться: либо вернуть территории, либо защищать те территории, которые они уже освободили», — заявил он.

При этом ранее Байден признал, что передача Украине современного оружия поставит под риск НАТО в Европе.

Идея о том, что мы предоставим Украине материалы, которые в корне отличаются от тех, что уже поступают туда, может привести к разрыву НАТО и Европейского Союза, а также всего мира

Джо БайденПрезидент США
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Израиле сообщили о планах России помешать Украине получить самую передовую ПВО
Российский военный заманил бойцов ВСУ в ловушку
Трибуна со зрителями обрушилась во время баскетбольного матча в Египте
Захарова порадовалась дню без политических новостей
Талибы запретили женщинам работать в НПО
Священник поделился воспоминаниями о праздновании Рождества с филиппинцами
Норвежский лыжник оценил отсутствие россиян на международных турнирах
Все застрявшие в Египте россияне вернулись домой
В Китае напомнили о планах по высадке на Луну
Санта-Клаус пролетел над Москвой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.