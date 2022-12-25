В Израиле сообщили о планах России помешать Украине получить самую передовую ПВО

NI: Израиль опасается передавать Украине системы ПВО «Железный купол»

Израильский генерал Яков Нагель в статье для National Interest (NI) заявил, что Россия может перехватить и изучить самые передовые на Западе системы противовоздушной обороны «Железный купол».

По его словам, в связи с этим Тель-Авив не будет передавать их Киеву вслед за Вашингтоном. «Израиль справедливо опасается, что если противоракетные установки будут развернуты, то Россия завладеет ими на поле боя», — пишет Нагель.

Генерал добавил, что Израиль и сам нуждается в срочном пополнении частей ПВО «куполами», а производство систем требует времени. Он подчеркнул, что украинской стороне не стоит ожидать быстрого результата от приобретения ПВО, поскольку обучение работе с ними также требует времени. Он также отметил, что Израиль не намерен портить отношения с Россией отправкой оружия на Украину.

Позиция Израиля

После победы на парламентских выборах Биньямин Нетаньяху дал обещание президенту Владимиру Зеленскому как следует изучить украинский вопрос после того, как вступит в должность.

В ходе предвыборной кампании политик занимал противоречивую позицию по военной помощи Украине. В интервью с USA TODAY он заявил, что рассмотрит возможность поставок вооружений Киеву, тогда как в беседе с телеканалом MSNBC выступил против такого шага. По его словам, существует риск, что в дальнейшем переданное Киеву оружие попадет в руки Ирана и будет применяться уже против самого Израиля.

По вопросу оружия, всегда есть вероятность, и это случалось неоднократно, что оружие, которое мы поставляли в какую-либо зону боевых действий, оказывается в руках Ирана и применяется против нас Биньямин Нетаньяху Премьер-министр Израиля

Нетаньяху также заявил, что Израиль и так поддерживает Киев, принимая украинских беженцев и направляя на Украину гуманитарную помощь.

При этом профессор международных отношений Тель-Авивского университета Эммануэль Навон допустил, что новое правительство Израиля может начать поставки вооружений на Украину.

Политолог отметил, что такой шаг может стать ответом на сотрудничество России и Ирана, в частности сообщения о покупке Москвой беспилотников.

Это было воспринято в Израиле как недружественный акт и развязало Нетаньяху руки в вопросе оказания Израилем военной помощи Украине Эммануэль Навон Профессор международных отношений Тель-Авивского университета

В то же время Навон исключил поставку на Украину компонентов израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». «Это очень продвинутая технология, и вряд ли Израиль станет ею делиться», — заявил он.

Помощь США Украине

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Кроме того, американский лидер пообещал обучить Вооруженные силы Украины (ВСУ) безошибочному использованию ЗРК Patriot.

Мы собираемся продолжать укреплять способность Украины защищать себя, особенно противовоздушную оборону. Именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетную батарею Patriot Джо Байден Президент США

До этого в Белом доме объяснили принцип, в соответствии с которым Украина будет использовать оружие от США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что направленное Киеву вооружение должно использоваться исключительно в целях самозащиты.

«Все, что мы отправляем Украине, предназначено для того, чтобы они могли защищаться: либо вернуть территории, либо защищать те территории, которые они уже освободили», — заявил он.

При этом ранее Байден признал, что передача Украине современного оружия поставит под риск НАТО в Европе.