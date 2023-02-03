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15:31, 3 февраля 2023Россия

На российском сельхозпредприятии незаконно жгли человеческие части тел

Работники сельхозпредприятия в ростовском Батайске жгли человеческие части тел и медотходы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Работники сельхозпредприятия «Нива» в Батайске Ростовской области незаконно жгли человеческие части тел и опасные медицинские отходы. Об этом сообщается в Telegram-канале Don Mash.

По сведениям издания, на предприятие вызвали сотрудников МЧС на ликвидацию пожара. А до этого прохожие заметили, как на Залесье горит мусор. Некоторые из россиян решили разузнать больше о происшествии и подошли поближе. Там они заметили кучу пакетов с медотходами и коробки со знаками областных больниц.

Рабочий «Нивы» пояснил горожанам, что здесь в печах сжигают шприцы, человеческие органы в специальных контейнерах. Кроме того, мужчина признался, что таким же образом уничтожал плод после выкидыша.

По данным Telegram-канала, руководит уничтожением медотходов один из ростовских коммерсантов.

27 января сообщалось, что в Златоусте Челябинской области обнаружили свалку из цинковых гробов. В администрации российского города позже заявили о совместной проверке с правоохранительными органами.

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Анна Щербакова
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