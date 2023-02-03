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14:15, 3 февраля 2023Россия

Путин обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом

Президент России Путин обсудил с Советом безопасности борьбу с терроризмом

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности борьбу с терроризмом. Кадры краткого вступительного слова президента перед совещанием, на которых глава государства обозначил интересующую его тему, опубликованы в официальном Telegram-канале Кремля.

«Мы с вами обсудим вопрос, который является чрезвычайно важными для обеспечения внутренней безопасности. Он не теряет актуальности уже много лет, а сейчас имеет особое значение. Речь о борьбе с терроризмом», — обратился к участникам совещания президент.

После этого Путин дал слово главе ФСБ Александру Бортникову, и открытая часть совещания на этом завершилась.

Ранее в Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом. Тогда представитель президента Дмитрий Песков не уточнял, какие темы будут обсуждаться в рамках совещания.

Совет безопасности РФ — конституционный совещательный орган, который занимается подготовкой решений президента по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства. В состав его постоянных членов входят Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МВД Владимир Колокольцев, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и другие ключевые российские чиновники и министры.

Марк Леонов
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