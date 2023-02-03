Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:40, 3 февраля 2023Россия

В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

Песков сообщил, что 3 февраля Путин проведет оперативное совещание с Совбезом России

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

В пятницу, 3 февраля, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля не уточнил, какие темы будут обсуждаться в рамках совещания. «Если сам президент решит обозначить тему, мы вам покажем, если нет, то расскажем», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил, что Путин планирует встретиться с лидерами фракций Государственной Думы. Конкретные даты Песков не назвал, но пообещал информировать журналистов по мере проведения этих встреч.

25 января представитель Кремля сообщал, что Путин провел личную встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. По словам Пескова, политики обсудили план работы и приоритетные задачи, стоящие перед нижней палатой парламента в 2023 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Песков назвал уткой предложение США отдать России 20 процентов Украины
Стало известно о состоянии попавшего в тюремную больницу Митволя
Врач рассказала о влиянии мороза на кожу и способах защитить ее
Мэтью Макконахи рассказал о влиянии гадалки на его роль в популярном фильме
Блогерша с акне на лице сделала макияж и изменилась до неузнаваемости
СБУ вскрыла схему хищения продовольствия для ВСУ на 2,7 миллиона долларов
Уточнена связь между употреблением кофе и развитием болезней почек
Сравнение цены на базовый продукт в 2022 и 2023 годах возмутило пользователей
В Кремле рассказали об отношении России к эмбарго ЕС на нефтепродукты
В Кремле с сочувствием высказались о давлении Запада на Сербию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.