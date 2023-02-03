В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

Песков сообщил, что 3 февраля Путин проведет оперативное совещание с Совбезом России

В пятницу, 3 февраля, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля не уточнил, какие темы будут обсуждаться в рамках совещания. «Если сам президент решит обозначить тему, мы вам покажем, если нет, то расскажем», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил, что Путин планирует встретиться с лидерами фракций Государственной Думы. Конкретные даты Песков не назвал, но пообещал информировать журналистов по мере проведения этих встреч.

25 января представитель Кремля сообщал, что Путин провел личную встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. По словам Пескова, политики обсудили план работы и приоритетные задачи, стоящие перед нижней палатой парламента в 2023 году.