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12:41, 3 февраля 2023Россия

Путин встретится с лидерами думских фракций

Президент Путин встретится с лидерами фракций Госдумы

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин встретится с лидерами фракций Государственной Думы. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас готовятся отдельные встречи с лидерами фракций, и мы будем информировать вас по мере этих встреч», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Сроки проведения этих встреч Песков не уточнил, но отметил, что 3 февраля президент России примет участие в оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности страны.

25 января стало известно, что Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и обсудил с ним стоящие перед нижней палатой парламента задачи.

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Евгения Куликова
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