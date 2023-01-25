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12:30, 25 января 2023Россия

В Кремле сообщили о встрече Путина с Володиным

Песков сообщил, что президент Путин обсудил с Володиным стоящие перед Госдумой задачи

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и обсудил с ним стоящие перед нижней палатой парламента задачи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам представителя Кремля, накануне у президента было запланировано несколько встреч, включая беседу с Володиным. «Обсуждались план работы, приоритетные задачи, которые стоят перед нижней палатой парламента на целый год», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь Путина также заявил, что в феврале президент планирует встретиться с лидерами фракций Госдумы.

Ранее о том, что глава государства собирается лично побеседовать с одним из лидеров парламентских партий, также сообщал источник агентства. При этом, по словам Пескова, Путин регулярно общается с председателями думских фракций.

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Константин Лысяков
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