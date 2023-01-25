Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами фракций Госдумы

Песков заявил, что Путин в феврале планирует встретиться с лидерами думских фракций

В феврале президент России Владимир Путин планирует встретиться с лидерами фракций Госдумы. Об этом в среду, 25 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля уточнил, что об этом стало известно во время разговора Путина со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Президент обсудил с Володиным план работы, а также приоритетные задачи.

«Кроме того, также обсуждалась (…) предстоящая очередная сессия встреч президента с руководителями фракций, которая состоится уже в следующем месяце», — сказал Песков.

Ранее РИА Новости сообщило, что в начале февраля Путин планирует встретиться с одним из лидеров парламентских партий. По словам Дмитрия Пескова, глава государства регулярно встречается с лидерами думских фракций.