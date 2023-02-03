Названа неочевидная причина уменьшения размера пениса

Men's Health: пенис может уменьшаться в размерах при недостатке тестостерона

При недостатке тестостерона пенис и яички могут уменьшаться в размерах, рассказали урологи. Слова врачей приводит издание Men's Health.

По словам уролога Даршана Пателя, некоторые мужчины сталкиваются с пугающими их проблемами — отсутствием потенции, снижением либидо, уменьшением размера полового органа. Причина этого, заключающаяся в нехватке тестостерона, кажется им неочевидной. Принято думать, что от этого страдают преимущественно пожилые мужчины, но такие затруднения могут возникнуть и у 30-летних.

Дефицит тестостерона считается заболеванием и отличается от естественного возрастного снижения уровня гормона. Дефицит влияет на людей по-разному. Это может проявляться физическими, когнитивными и сексуальными расстройствами. Большинство мужчин испытывает лишь некоторые симптомы отклонения от нормы Даршан Патель уролог

Наиболее распространенным последствием нехватки тестостерона является снижение либидо, говорит уролог Филип Вертман. У мужчин с низким тестостероном пропадает желание заниматься сексом, они меньше мастурбируют и реже видят эротические сны.

При этом у некоторых мужчин нет проблем с эрекцией, когда у них низкий уровень тестостерона, предупредил врач семейной медицины Брайан Блэк. Эректильная дисфункция также может быть признаком болезней сердца, ожирения и диабета.

Тестостерон необходим для развития и поддержания эректильной функции. Гормон сигнализирует мозгу о необходимости запустить химическую реакцию, которая помогает члену становиться твердым. Низкий тестостерон может затруднить эрекцию или наоборот вызвать спонтанные эрекции Брайан Блэк врач семейной медицины

По словам хирурга-уролога Адама Рамина, без постоянного потока тестостерона ткани полового члена, мошонки и яичек могут атрофироваться или сморщиться. В результате пенис может потерять длину и объем.

Заместительная терапия тестостероном, скорее всего, восстановит размер пениса, но не вернет объем яичкам Адам Рамин хирург-уролог

Уролог Патель предупредил, что при низком уровне тестостерона и повышенном содержании эстрогена существует риск развития гинекомастии у мужчин.

Наряду с опухшими тканями молочной железы вы можете испытывать боль, чувствительность сосков, особенно когда они трутся об одежду Даршан Патель уролог

Врачи также отметили, что при нехватке тестостерона у мужчин вырастает живот, уменьшается мышечная масса, кости становятся хрупкими, а волосы могут начать выпадать.

Ранее эксперт по отношениям рассказала, что повышенный уровень тестостерона подстегивает мужчин к сексу на первом свидании.