Названа неочевидная причина уменьшения размера пениса
При недостатке тестостерона пенис и яички могут уменьшаться в размерах, рассказали урологи. Слова врачей приводит издание Men's Health.
По словам уролога Даршана Пателя, некоторые мужчины сталкиваются с пугающими их проблемами — отсутствием потенции, снижением либидо, уменьшением размера полового органа. Причина этого, заключающаяся в нехватке тестостерона, кажется им неочевидной. Принято думать, что от этого страдают преимущественно пожилые мужчины, но такие затруднения могут возникнуть и у 30-летних.
Дефицит тестостерона считается заболеванием и отличается от естественного возрастного снижения уровня гормона. Дефицит влияет на людей по-разному. Это может проявляться физическими, когнитивными и сексуальными расстройствами. Большинство мужчин испытывает лишь некоторые симптомы отклонения от нормы
Наиболее распространенным последствием нехватки тестостерона является снижение либидо, говорит уролог Филип Вертман. У мужчин с низким тестостероном пропадает желание заниматься сексом, они меньше мастурбируют и реже видят эротические сны.
При этом у некоторых мужчин нет проблем с эрекцией, когда у них низкий уровень тестостерона, предупредил врач семейной медицины Брайан Блэк. Эректильная дисфункция также может быть признаком болезней сердца, ожирения и диабета.
Тестостерон необходим для развития и поддержания эректильной функции. Гормон сигнализирует мозгу о необходимости запустить химическую реакцию, которая помогает члену становиться твердым. Низкий тестостерон может затруднить эрекцию или наоборот вызвать спонтанные эрекции
По словам хирурга-уролога Адама Рамина, без постоянного потока тестостерона ткани полового члена, мошонки и яичек могут атрофироваться или сморщиться. В результате пенис может потерять длину и объем.
Заместительная терапия тестостероном, скорее всего, восстановит размер пениса, но не вернет объем яичкам
Уролог Патель предупредил, что при низком уровне тестостерона и повышенном содержании эстрогена существует риск развития гинекомастии у мужчин.
Наряду с опухшими тканями молочной железы вы можете испытывать боль, чувствительность сосков, особенно когда они трутся об одежду
Врачи также отметили, что при нехватке тестостерона у мужчин вырастает живот, уменьшается мышечная масса, кости становятся хрупкими, а волосы могут начать выпадать.
Ранее эксперт по отношениям рассказала, что повышенный уровень тестостерона подстегивает мужчин к сексу на первом свидании.