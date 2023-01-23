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05:19, 23 января 2023Забота о себе

Названы причины тяги мужчин к сексу на первом свидании

Metro: мужчины чаще женщин признаются, что занимались сексом на первом свидании

Фото: Unsplash

Мужчины занимаются сексом на первом свидании из-за повышенного уровня гормона тестостерона, рассказала эксперт по отношениям Кейт Мэнсфилд. В беседе с Metro она назвала и другие причины тяги мужчин к интиму.

Согласно соцопросам, 49 процентов людей хотя бы однажды занимались сексом на первом свидании, причем мужчины признаются в этом чаще женщин. Мэнсфилд считает, что мужчины ведут себя подобным образом из-за тестостерона, высокого либидо и биологического стремления к размножению. Женщины же стремятся к долгосрочным, а не однодневным отношениям.

Большинство мужчин легко соглашаются на секс на первом свидании, так как они, в отличие от женщин, не придают особой значимости интимной близости

Кейт Мэнсфилдэксперт по отношениям
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На вопрос, почему они согласились на секс на первом свидании, женщины признались, что стремились проверить совместимость с потенциальным партнером. Мужчины отвечали, что им просто нравится заниматься сексом.

59процентов

мужчин и 43 процента женщин занимались сексом на первом свидании

Те же, кто решил не торопить события, рассказали, что не могут заниматься сексом с малознакомыми людьми. Часть участников опроса добавила, что для интимной близости им необходима эмоциональная связь. Мэнсфилд уверена, что многие любители свиданий отказываются от секса на раннем этапе, потому что хотят избежать беспокойства после свидания.

Многие люди сожалеют о пьяной ночи с малознакомым человеком и мучаются, если не получают сообщений от любовников на следующий день

Кейт Мэнсфилдэксперт по отношениям

Ранее психолог Кэролайн Уэст дала несколько советов женщинам, страдающим от нехватки секса. Она посоветовала откровенно поговорить о проблемах с мужьями.

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Алиса Дмитриева
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