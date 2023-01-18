Страдающим от нехватки секса женщинам дали совет

Психолог Уэст: страдающим от нехватки секса женщинам надо обсудить проблему с мужьями

Страдающим от нехватки секса женщинам надо набраться смелости и обсудить с мужем эту проблему, уверена психолог, эксперт по отношениям Кэролайн Уэст. Такой совет она дала в своей колонке в издании Daily Mail.

Психологу написала пожелавшая остаться анонимной 60-летняя женщина. В письме она посетовала, что не занималась любовью с мужем больше полугода. По ее словам, они прекрасно ладят, партнер по-прежнему добр и заботлив, но не проявляет к ней никакого физического интереса. «Я думаю, что ему не нравлюсь, потому что толстая. Это меня не удивляет. За последние несколько лет я набрала пару килограммов, так как испытывала стресс, ухаживая за своей матерью, у которой было слабоумие. Она умерла год назад, я постепенно прихожу в себя, но мне 60 лет, и я не могу похудеть», — посетовала она. Читательница призналась, что страдает от депрессии и чувствует себя ужасно. Из-за этого она не может даже смотреть в сторону спортзала и находит утешение в шоколаде.

В ответ на ее письмо Уэст посоветовала женщине стать добрее к себе и к окружающим ее людям. По мнению психолога, неприятие своего тела и внешности и, как следствие, заедание проблем может быть элементом самонаказания. Вместо того чтобы мучиться от чувства вины и усиливать стресс, ставя перед собой цель во что бы то ни стало сбросить вес, надо стремиться просто привести себя в форму ради здоровья. Физические упражнения должны приносить удовольствие, а не быть наказанием. Походы в спортзал можно заменить на прогулки с друзьями или собакой, что не только поможет похудеть, но и поспособствует улучшению настроения.

Также Уэст подчеркнула, что прибавка в весе не делает женщину менее сексуальной. «Вероятно, ваш муж не возражает против подобных изменений в вашей фигуре. Но чувствуя себя несексуальной, вы посылаете ему сигналы, что вам неинтересно заниматься любовью», — объяснила психолог. Она добавила, что у супруга женщины тоже могут быть причины исчезновения интереса к сексу, например, стресс, депрессия или проблемы с потенцией.

Чтобы разрешить интимную проблему, паре необходимо честно обсудить ее. Уэст посоветовала читательнице набраться смелости и рассказать мужу, что она скучает к сексу, и что отсутствие с его стороны интереса к интимной близости сказывается на ее самооценке. Если справиться самостоятельно не получится, можно обратиться за консультацией к психологу.

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