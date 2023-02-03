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13:03, 3 февраля 2023Культура

Трех рэперов обнаружили мертвыми после отмены концерта

Detroit News: тела трех рэперов нашли в заброшенном подвале после отмены концерта

Фото: Rebecca Cook / Reuters

В американском городе Детройте, штат Мичиган, обнаружили мертвыми трех рэперов, которые пропали после отмены концерта почти две недели назад. Об этом сообщает The Detroit News.

Тела трех мужчин нашли в подвале заброшенного многоквартирного дома в Хайленд-Парке в четверг, 2 февраля, около 18:00 по местному времени (около 02:00 3 февраля по московскому времени). По данным издания, речь идет о 28-летнем Армани Келли, 31-летнем Данте Уикере и 31-летнем Монтойе Гивенсе. Как пояснил источник газеты, мужчины были застрелены.

Рэперы пропали 21 января. В тот день Келли и Уикер должны были выступить в местном клубе, вместе с ними туда приехал и приятель последнего Гивенс. Однако незадолго до начала концерт был отменен по техническим причинам. После этого Келли сообщил своей невесте, что собирается найти другую площадку для выступления, и перестал выходить на связь.

Позже полиция нашла принадлежавший Келли автомобиль у 15-летнего подростка, которого арестовали. При этом никаких следов борьбы в машине не обнаружили. Спустя еще несколько дней правоохранителям удалось отследить мобильные телефоны пропавших — сигнал привел их к заброшенному зданию, где впоследствии и были найдены тела.

Известно, что мужчины познакомились в тюрьме, где отбывали сроки за вооруженное ограбление и угон.

В июле прошлого года 24-летнего американского рэпера JayDaYoungan застрелили у его дома. Музыканта ранили несколько раз, после чего он был госпитализирован в одну из клиник в критическом состоянии, где скончался от потери крови.

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Варвара Кошечкина
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