Американского рэпера JayDaYoungan застрелили около его дома

24-летнего рэпера JayDaYoungan застрелили около его дома в США

В США застрелили 24-летнего американского рэпера JayDaYoungan. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, на артиста было совершено вооруженное нападение возле его дома. JayDaYoungan ранили несколько раз, после чего он был госпитализирован в одну из клиник в критическом состоянии. Врачам не удалось спасти музыканта, он скончался из-за потери большого количества крови.

Как сообщается, вместе с рэпером в перестрелке был ранен и его отец. О состоянии родственника артиста ничего неизвестно. Полицейские заявили, что через час после произошедшего возле дома JayDaYoungan стрельба повторилась, однако пострадавших не было.

Американский рэпер JayDaYoungan начал обретать популярность в 2017 году. Именно тогда он заключил контракт с Atlantic Records. За время музыкальной карьеры артист сотрудничал с такими исполнителями, как Latto, Moneybagg Yo, Lil Durk и Boosie Badazz.

Ранее в США застрелили рэпера Rollie Bands. Убийство произошло всего через несколько минут после того, как рэпер опубликовал в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сторис, в которой обратился к своим хейтерам и призвал их противостоять ему. Артист также указал в публикации свое местонахождение.