Американского рэпера застрелили после обращения к хейтерам

В США застрелили рэпера Rollie Bands, обратившегося к своим хейтерам

Американский рэпер и музыкант Ролли Бэндс был застрелен около своего дома в городе Тампа, штат Флорида. Об этом сообщает Daily Mail.

Стрельба произошла днем 22 июля на парковке возле дома, где проживал исполнитель. Музыканта срочно доставили в больницу, позже он скончался от полученных ранений.

Инцидент произошел всего через несколько минут после того, как рэпер опубликовал в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сторис, в которой обратился к своим хейтерам и призвал их противостоять ему. Артист также указал в публикации свое местонахождение.

«Многие из этих н******* (ниггеров — прим. «Ленты.ру») знают, где я живу. Я сплю спокойно. Если кто-нибудь захочет покурить, я буду в своей кроватке через пять минут», — написал Rollie Bands.

В настоящий момент полиция разыскивает преступников.

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