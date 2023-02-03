В НАТО заявили о полетах ВВС России без опознавательных транспондеров

Le Monde: истребители НАТО продолжают операции по перехвату ВВС России над Балтикой

Истребители НАТО продолжают операции по перехвату самолетов ВВС России над Балтикой, которые проводят полеты над акваторией без включенных опознавательных транспондеров. Об этом сообщает газета Le Monde.

Сообщается, что последний такой случай произошел 31 января, когда радары обнаружили в небе над Балтийским морем три российских самолета — два истребителя Су-27 и разведывательный самолет Ил-20. На их перехват были направлены 2 перехватчика из состава 30-й эскадрильи ВВС Франции, которые находятся в Эстонии в составе миссии НАТО по охране воздушного пространства. В итоге они благополучно сопроводили российские самолеты до границ Эстонии и России.

В публикации заявили, что за декабрь прошлого года перехватчики НАТО вылетали по тревоге 15 раз.

Ранее стало известно, что восемь истребителей F-35, принадлежащих Нидерландам, будут направлены в Польшу для участия в двух различных миссиях для патрулирования воздушного пространства НАТО над Восточной Европой». Два из них будут постоянно находиться в состоянии боевой готовности, чтобы иметь возможность в течение нескольких минут осуществить перехват, другие два будут в резерве.