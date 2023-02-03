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14:33, 3 февраля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о возможном российском следе в коррупционных скандалах

Глава фракции «Слуга народа»: скандалы с коррупцией на Украине могли быть инспирированы РФ
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Службе безопасности Украины (СБУ) необходимо внимательно следить за коррупцией внутри Минобороны и немедленно реагировать на соответствующие инциденты законными способами. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

По его словам, часть коррупционных скандалов вокруг Министерства обороны Украины, которые разгорелись в последние недели, «были абсолютно оправданы», однако некоторые «могли быть инспирированы» российской стороной.

«Учитывая важность этого органа во время боевых действий, должны максимально трезво и рассудительно смотреть на ситуацию и в погоне за справедливостью не ухудшить наши международные позиции в преддверии предполагаемого контрнаступления РФ», — подчеркнул он.

Ранее СБУ отчиталась о вскрытии схемы хищений продуктов питания для Вооруженных сил Украины в министерстве обороны республики. По данным ведомства, сумма ущерба оценивается более чем в 2,7 миллиона долларов.

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Алевтина Запольская
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