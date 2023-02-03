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12:50, 3 февраля 2023Бывший СССР

СБУ вскрыла схему хищения продовольствия для ВСУ на 2,7 миллиона долларов

СБУ раскрыла схему хищения продуктов для ВСУ в Минобороны Украины на 2,7 миллиона долларов

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о вскрытии схемы хищений продуктов питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в министерстве обороны республики на более чем 2,7 миллиона долларов. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

По мнению СБУ, чиновники одного из департаментов украинского минобороны заключили контракты с двумя частными фирмами на поставку продовольствия на фронт. И хотя подрядчики не имели даже производственной и технологической базы для оказания подобных услуг, деньги из минобороны им все равно перевели.

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