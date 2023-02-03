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12:37, 3 февраля 2023Бывший СССР

Белоруссия сообщила о проведении учений танкистов вблизи границы с Литвой

Минобороны Белоруссии сообщило о проведении учений танкистов вблизи границы с Литвой

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

На полигоне «Гожский» в Гродненской области, вблизи границы с Литвой и Польшей, прошли учения белорусских танкистов. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

«На Гожском полигоне с личным составом 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады проведено комплексное тактическое занятие с боевой стрельбой танковых взводов», — сказано в сообщении министерства. Уточняется, что военнослужащие отработали выдвижение подразделений из района сосредоточения, занятие огневого рубежа, ведение оборонительных боевых действий танковым взводом и выход из боя.

Ранее Минобороны республики объявило о завершении совместных с Россией летно-тактических учений. В ходе маневров была «продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов» и «уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков». Летно-тактические учения государств проходили с середины января. В них были задействованы все аэродромы и полигоны Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных сил республики.

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Кристина Есикова
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