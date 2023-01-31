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17:38, 31 января 2023Бывший СССР

В Белоруссии разъяснили цель военных учений с Россией

Совбез Белоруссии заявил об оборонительном характере летно-тактических учений с Россией

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Совместные летно-тактические учения России и Белоруссии носят оборонительный характер. Цели военных учений двух стран разъяснил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, его цитирует БЕЛТА.

По его словам, учения не направлены против других стран. «Вы сами видите, какая непростая военно-политическая обстановка складывается сегодня возле наших границ. Группировка НАТО в Восточной Европе насчитывает около 34 тысяч военнослужащих. (...) В воздушном пространстве сопредельных европейских государств продолжаются разведывательные полеты. Имеют место различного рода провокации. Высокими темпами идет милитаризация соседних стран», — заявил он.

Совместные летно-тактические учения России и Белоруссии стартовали 16 января и закончатся 1 февраля. В мероприятиях будут задействованы все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) ВС Белоруссии.

От России в учениях участвует воинское формирование воздушно-космических сил. Военнослужащие отработают высадку тактического десанта, ведение воздушной разведки, доставку грузов и эвакуацию раненых.

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Варвара Кошечкина
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