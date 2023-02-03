Место убийства двоих маленьких сыновей россиянином попало на видео

Прокуратура опубликовала видео с места убийства 13-летнего и 7-летнего сыновей отцом в Уфе

Место убийства 13-летнего и 7-летнего сыновей 41-летним отцом попало на видео. Запись в пятницу, 3 февраля, опубликовали в прокуратуре Республике Башкортостан.

На кадрах правоохранители осматривают квартиру, где произошло убийство. Там видны следы крови.

Ранее стало известно, что 3 февраля мужчина расправился с маленькими детьми, а затем покончил с собой. Семья проживала в трехкомнатной квартире. Россиянин лег спать со старшим сыном, а его супруга — в комнате с десятилетней дочкой и младшим ребенком. Ночью девочка подошла к матери и сказала, что отец ссорится с ее братом. Тогда женщина решила разобраться и пришла к мужу. Он стал ругаться с ней и избивать.

Около пяти утра в экстренные службы поступило четыре сообщения от соседей о том, что фигурант бьет женщину в подъезде, душит детей, слышны крики и шум. Когда правоохранители приехали, на месте происшествия нашли три тела. Мужчина зарезал школьников. Жене с десятилетней дочерью удалось сбежать и выжить. По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а, в» части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.