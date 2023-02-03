Россиянин убил двоих маленьких сыновей и покончил с собой

В Уфе 41-летний мужчина убил 13-летнего и 7-летнего сыновей и покончил с собой

В Уфе 41-летний местный житель убил 13-летнего и 7-летнего сыновей. Об этом в пятницу, 3 февраля, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан.

По данным ведомства, 3 февраля мужчина в квартире расправился с маленькими детьми, а затем покончил с собой. Отмечается, что в доме находились еще жена с десятилетней дочерью. Им удалось сбежать и выжить.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а, в» части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. На месте происшествия работают первый заместитель руководителя следственного управления республики Евгений Лагацкий, руководство, следователи следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата следственного управления республики совместно с сотрудниками полиции.