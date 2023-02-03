В Снигиревке рассказали о репрессиях против получавших гумпомощь из России

Власти Снигиревки рассказали, что Киев проводит репрессии против получавших гумпомощь РФ

Киевский режим проводит репрессии против жителей Снигиревки, получавших гуманитарную помощь от России. Об этом сообщил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов, пишет РИА Новости.

Как уточнил политик, ситуация в Снигиревке сложная. По его словам, украинские войска начали подозревать всех, у кого нашли пакеты или обертки, в получении гуманитарной помощи. «Дошло до того, что их дома помечены специальными знаками, которые обозначают, что здесь проживают не лояльные Украине граждане. Хотя люди пытались просто выжить», — рассказал он.

Власти уточнили, что гуманитарную помощь из России получали около 70 процентов населения. После вывода российской армии с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части населения Снигиревку заняли украинские войска.

Ранее киевские власти завели уголовное дело против российской администрации Снигиревки. Их обвиняют в организации выплат, раздаче гуманитарной помощи, а также регулярной выплате пенсий и социальных пособий.

