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04:31, 3 февраля 2023Бывший СССР

В Снигиревке рассказали о репрессиях против получавших гумпомощь из России

Власти Снигиревки рассказали, что Киев проводит репрессии против получавших гумпомощь РФ

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Киевский режим проводит репрессии против жителей Снигиревки, получавших гуманитарную помощь от России. Об этом сообщил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов, пишет РИА Новости.

Как уточнил политик, ситуация в Снигиревке сложная. По его словам, украинские войска начали подозревать всех, у кого нашли пакеты или обертки, в получении гуманитарной помощи. «Дошло до того, что их дома помечены специальными знаками, которые обозначают, что здесь проживают не лояльные Украине граждане. Хотя люди пытались просто выжить», — рассказал он.

Власти уточнили, что гуманитарную помощь из России получали около 70 процентов населения. После вывода российской армии с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части населения Снигиревку заняли украинские войска.

Ранее киевские власти завели уголовное дело против российской администрации Снигиревки. Их обвиняют в организации выплат, раздаче гуманитарной помощи, а также регулярной выплате пенсий и социальных пособий.

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Марина Совина
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