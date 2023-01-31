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04:46, 31 января 2023Бывший СССР

Киевские власти завели уголовное дело против российской администрации Снигиревки

Киевские власти завели дело против администрации Снигиревки из-за коллаборации с Россией

Фото: Pixabay

Глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявил, что власти Украины завели уголовное дело против российской администрации города Снигиревка в Херсонской области. По его словам, причиной этого стали социальные выплаты жителям и выдача продуктов питания, сообщает РИА Новости.

«Если посмотреть и внимательно прочитать, чуть ли не к награде собираются представить, потому что речь идет о спасении населения», — заявил он.

По словам Барбашова, его обвиняют в организации выплат, раздаче гуманитарной помощи, а также регулярной выплате пенсий и социальных пособий. Он подчеркнул, что для Киева решение гуманитарных проблем населения теперь является преступлением. Барбашов пояснил, что администрации грозит от пяти до десяти лет тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Ранее американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен заявил, что украинским мужчинам следует перейти на сторону России. По его словам, они сражаются с российскими военными и умирают, не желая участвовать в развязанной НАТО и США прокси войне.

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Марина Совина
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