В Гонконге заявили о продаже западного вооружения через черные рынки на Украине

SCMP: вооружение Запада из Украины через черные рынки расползается в нестабильные регионы

Поставки западного вооружения в Киев могут привести к бесконечному циклу насилия и кровопролития в Европе и за ее пределами, заявила журналист гонконгской газеты South China Morning Post (SCMP) Мариам Шах.

По ее словам, попадающее на Украину оружие продается и расползается через черные рынки в другие нестабильные регионы. Продолжение поставок Украине провоцирует гонку вооружений. Автор добавила, что дальнейшая накачка страны оружием приведет к росту насилия. Она призвала приложить максимум усилий для дипломатического решения конфликта, пока ситуация не вышла из-под контроля.

Чтобы остановить утечку, страны должны внедрить всеобъемлющие процедуры контроля над вооружениями, считает журналист. «Политика накачивания Украины оружием повлечет за собой дальнейшие человеческие жертвы и разрушения. Она может привести к затяжному конфликту в Сирии, Афганистане и Ливии», — отметила она.

Ранее действующий боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что Киев поставляет западное оружие на черные рынки в промышленных масштабах. По его словам, была придумана «шикарно замученная схема», в которой могут быть задействованы представители украинского генералитета и гражданские высокие чины.