«Известия»: Украина поставляет западное оружие на черные рынки в промышленных масштабах

Украина поставляет западное оружие на черные рынки в промышленных масштабах. Об этом «Известиям» рассказал действующий боец ВСУ.

По его словам, была придумана «шикарно замученная схема», в которой могут быть задействованы представители украинского генералитета и гражданские высокие чины. «Там все должны быть в кормушке — таможня, пограничники. Особенно если приходит западное оружие», — сказал он.

Военный , что после прибытия на Украину исчезает практически половина всех поставок. «Куда оно все девается? Чтобы лежало мертвым грузом? Его сразу могут разобрать, продать и обратно в Европу толкнуть "типа на починку"», — заявил боец.

Кроме того, по его словам, командование часто интересуется о наличии айтишников среди новобранцев, после чего такие солдаты не появляются на поле боя. Он не исключил, что специалистов по IT-технологиям ищут, чтобы организовать продажу оружия в даркнете.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу волонтеров, которых уличили в хищениях помощи для армии. В частности, он напомнил про эпизод с продажей автомобилей для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

11 ноября офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко обвинил командование ВСУ в сокрытии смерти военных для кражи их денег. Согласно его информации, украинские офицеры среднего звена отбирали банковские карты у подчиненных под предлогом их сохранности. Когда военный погибал, руководство не исключало его из списков части до момента перечисления денежных средств, далее финансы переводили на другие счета, а после их обналичивали.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что волонтеры похищали помощь, направленную ВСУ. Он упомянул дело о продаже машин для украинской армии, которое назвал преступлением. По его словам, «мошенники и воры не могут быть волонтерами».