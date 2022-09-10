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Зеленский рассказал о хищении волонтерами помощи для ВСУ

Президент Украины Зеленский: похитившие помощь для ВСУ воры не могут быть волонтерами

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу волонтеров, которых уличили в хищениях помощи для армии. Об этом он рассказал в своем Telegram.

Речь идет о тех, кто собирает помощь для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Всплывают факты и о нечестной деятельности. Один из таких — дело о продаже автомобилей для ВСУ, которое получило огласку в эти дни», — написал Зеленский. Случившееся он назвал преступлением и добавил, что «мошенники и воры не могут быть волонтерами».

Украинский президент добавил, что уже провел совещание по этому поводу с главой МВД Денисом Монастырским и руководителем Национальной полиции Игорем Клименко.

В конце июля украинская прокуратура сообщала, что в Черновицкой области была разоблачена группа волонтеров из благотворительной организации. Они продавали украинским военным автомобили, ввезенные в страну в качестве гуманитарной помощи.

В начале сентября в хищении гуманитарной помощи обвинили замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко. Проведенные в Запорожье проверки показали, что из поставленных 240 тонн продуктовых наборов людям раздали немногим более 10 процентов — 25 тонн.

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Платон Щукин
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