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13:22, 11 ноября 2022Бывший СССР

В ЛНР обвинили ВСУ в сокрытии смерти военных для кражи их денег

Офицер НМ ЛНР Марочко: командование ВСУ скрывает смерть военных для кражи их денег

Фото: Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывает смерть военных для кражи их денег. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе проведения украинским вышестоящим органом инспекционной проверки личного состава украинских подразделений, несущих службу в районе Артемовска и Соледара, комиссией выявлены факты сокрытия командованием на местах гибели подчиненного личного состава в своих корыстных целях», — написал он, ссылаясь на данные разведки.

Согласно информации Марочко, украинские офицеры среднего звена отбирали банковские карты у подчиненных под предлогом их сохранности. Когда военный погибал, руководство не исключало его из списков части до момента перечисления денежных средств, далее финансы переводили на другие счета, а после их обналичивали.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что волонтеры похищали помощь, направленную ВСУ. Он упомянул дело о продаже машин для украинской армии, которое назвал преступлением. По его словам, «мошенники и воры не могут быть волонтерами».

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Кристина Есикова
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