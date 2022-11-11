В ЛНР обвинили ВСУ в сокрытии смерти военных для кражи их денег

Офицер НМ ЛНР Марочко: командование ВСУ скрывает смерть военных для кражи их денег

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывает смерть военных для кражи их денег. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе проведения украинским вышестоящим органом инспекционной проверки личного состава украинских подразделений, несущих службу в районе Артемовска и Соледара, комиссией выявлены факты сокрытия командованием на местах гибели подчиненного личного состава в своих корыстных целях», — написал он, ссылаясь на данные разведки.

Согласно информации Марочко, украинские офицеры среднего звена отбирали банковские карты у подчиненных под предлогом их сохранности. Когда военный погибал, руководство не исключало его из списков части до момента перечисления денежных средств, далее финансы переводили на другие счета, а после их обналичивали.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что волонтеры похищали помощь, направленную ВСУ. Он упомянул дело о продаже машин для украинской армии, которое назвал преступлением. По его словам, «мошенники и воры не могут быть волонтерами».