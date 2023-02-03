Украинским военным осталось несколько недель учебы на ЗРК Patriot

Военный атташе Кременецкий: ВСУ закончат обучение на Patriot через несколько недель

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончат обучение управлением зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot в США через несколько недель, заявил военный атташе посольства Украины в Вашингтоне Борис Кременецкий. Его слова передает Telegram-канал Klymenko Time.

«Речь идет о неделях, точного ответа я не могу предоставить. Месяц почти уже прошел с тех пор, как они прибыли. Обычно, если начинать учить с нуля, срок обучения может отнять от нескольких месяцев до года», — сказал Кременецкий.

Ранее стало известно, что высокоточные боеприпасы большой дальности GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые должны войти в новый пакет военной помощи США Киеву, не будут развернуты на Украине в ближайшее время. Поставки будут осуществлены только через девять месяцев.