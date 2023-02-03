Производители молока начали маскировать реальный объем упаковки надписью «1 кг»

РБК: производители молока стали чаще маскировать реальный объем упаковки надписью «1 кг»

В России стало больше производителей молочной продукции, которые указывают на упаковках вес продукта, а не его объем, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса «Продажи.рф». Специалисты объясняют такое решение попыткой замаскировать снижение объема товара.

В январе-декабре 2022 года на пакетах молока, кефира и сливок чаще, чем в прошлом году, стало появляться обозначение «1 кг» или «1000 г», отмечают аналитики. При этом один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 миллилитров.

Как установил РБК, к такой уловке прибегают поставщики продукции «Домик в деревне», «Бежин луг» и Viola. В некоторых случаях на упаковках и вес, и объем в миллилитрах, в других — только вес. По словам сотрудника одной из крупных торговых сетей, надписи «1 кг» вместо «1 л» на пакетах молока стали появляться уже несколько лет назад.

Глава Национального союза производителей молока Артем Белов объяснил, что такой маркетинговый ход позволяет компаниям не поднимать цену в кризис и отвести внимание потребителей от уменьшения объема товара. Издание отмечает, что производителям приходится работать в условиях роста цен на основное сырье для молокоперерабатывающих заводов. По данным Росстата, средняя цена реализации сырого молока у сельхозпроизводителей у 2022 году взлетела на 20,1 процента (с 27,5 до 33 рублей за килограмм).

Ранее эксперты компании NielsenIQ сообщили, что в прошлом году на российском рынке товаров повседневного спроса произошло рекордное снижение объемов потребления с момента кризиса 2014-2015 годов. Номинальный рост рынка FMCG год к году оказался на уровне 13,6 процента, однако продажи росли в основном за счет увеличения цен — вклад инфляции составил 17 процента. Вклад реального потребления был отрицательным — минус 3,4 процента. Эксперты связывают такую тенденцию с сокращением реальных располагаемых доходов населения.