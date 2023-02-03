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13:07, 3 февраля 2023Среда обитания

Известная российская актриса рассказала о загородном доме

Актриса Александра Урсуляк рассказала, что купила дачу после 30 лет

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская актриса театра и кино Александра Урсуляк рассказала о жизни в загородном доме. Подробностями она поделилась в интервью изданию StarHit.

Во время разговора актрису спросили, где ей больше нравится жить — в загородном доме или в большом городе. По словам Урсуляк, она стала задумываться о переезде ближе к природе в 30 лет. В итоге ее семья приобрела дачу, которую они время от времени посещают. При этом она пояснила, что проводит там не так много времени.

«Люблю на досуге почитать разные блоги садоводов-любителей в сети — кто как что сажает, как правильно разводить цветы. Но на самом деле провожу на природе не так много времени, потому что занята. А так летом у нас вся семья там дислоцируется», — объяснила актриса.

Ранее певица Наташа Королева рассказала, что у ее супруга Сергея Глушко, более известного как Тарзан, долгое время не было желания жить в загородном доме. Супруги переехали в загородный дом в поселке Крекшино во время пандемии COVID-19 и остались там жить.

Нина Ташевская
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