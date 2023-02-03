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00:26, 3 февраля 2023Мир

В Хорватии рассказали о симбиозе экономик США и Китая

Advance: потенциальное банкротство США станет настоящим ударом для экономики Китая
Си Цзиньпин и Джо Байден

Си Цзиньпин и Джо Байден. Фото: White House / Globallookpress.com

Возможное банкротство США может иметь серьезные последствия для мировой экономики, особенно для Китая, пишет хорватская газета Advance.

Как рассказал автор, потенциальное банкротство Соединенных Штатов серьезно скажется на долларе, который по-прежнему остается ведущей мировой валютой. По данным издания, это станет ударом для КНР, так как американская и китайская экономики находятся в своеобразном симбиозе.

По мнению журналиста, Пекин предпочел бы постепенное ослабление доллара и усиление альтернативной валюты, но не резкий обвал. В Китае хотят сначала освободиться от влияния доллара, указал он. Газета добавила, что США поставляют множество товаров в Китай, оставаясь крупнейшим экспортером.

Ранее сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара приведет к негативным последствиям для США.

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Марина Совина
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