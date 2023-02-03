Глава ЦРУ предрек США интенсивную конкуренцию с Китаем

Глава ЦРУ Бернс допустил более интенсивную конкуренцию США с Китаем, чем когда-то с СССР

Конкуренция между Вашингтоном и Пекином может оказаться более жесткой, чем когда-то была между США и СССР, допустил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс в разговоре с журналисткой телеканала CBS Оливией Газис. Она опубликовала комментарий в Twitter.

Глава спецслужбы выступил на мероприятии в Джорджтаунском университете. По его словам, конкуренция США с КНР является уникальной по своим масштабам. Он добавил, что она охватывает весь мир и множество направлений. «Она может быть даже более интенсивной, чем конкуренция с СССР», — предрек Бернс.

Ранее американский генерал в отставке Джек Кин рассказал, что у США недостаточно подготовки для ведения войны с Китаем. По его словам, США не имеют эффективного военного сдерживания в регионе.