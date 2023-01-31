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09:35, 31 января 2023Мир

В США признали недостаточную подготовку для войны с Китаем

Генерал США в отставке Кин заявил о недостаточной подготовке Вашингтона к войне с Китаем

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

У США недостаточно подготовки для ведения войны с Китаем, признал американский генерал в отставке Джек Кин. Его слова приводит Newsweek.

«Реальность такова, и на чем нам следует сосредоточиться, так это на том, что мы не готовы должным образом [к войне с Китаем]. У нас нет эффективного военного сдерживания в регионе. У Китая больше кораблей, больше самолетов и больше ракет, чем у Соединенных Штатов», — заявил он.

Кроме того, он призвал Конгресс обеспечить Тайвань для защиты в случае нападения со стороны КНР. По словам генерала в отставке, Вашингтон все еще не отправил Тайваню уже оплаченное оборудование на 19 миллиардов долларов.

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«Мы должны помочь Тайваню, и мы должны решить свою собственную проблему. Это действительно то, на чем мы должны сосредоточиться. Давайте устраним риск и будем готовы, и именно так мы предотвращаем войну. Мы предотвращаем войну, будучи готовыми к ней», — добавил Кин.

Помимо этого, он сказал, что не считает войну США и Китая неизбежной. По его мнению, это не произойдет в ближайшем будущем, но венный конфликт определенно возможен.

Ранее американскую армию предупредили о возможной войне с КНР через два года. Генерал военно-воздушных сил (ВВС) США Майк Минихан разослал соответствующее сообщение всем командующим боевыми частями в ВВС.

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Виктория Кондратьева
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