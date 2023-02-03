Раскрыты основные вопросы на границе к въезжающим в США

Адвокат @leonilawpa рассказала в TikTok о правильных ответах на вопросы пограничников США

Американский иммиграционный адвокат рассказала, как правильно отвечать на вопросы сотрудников пограничной службы США, чтобы беспрепятственно попасть в страну. Информацию она раскрыла в Tiktok-аккаунте @leonilawpa.

Эксперт перечислила пять самых распространенных вопросов к въезжающим в США и примеры ответов, которые увеличат шансы на быстрое прохождение границы. Так, в первую очередь иностранцев спрашивают цели въезда в страну. По мнению блогерши, ответ должен быть честным, простым и лаконичным. «Туризм, поездка к семье, учеба, еду на фестиваль... Но помните, что отвечать нужно в соответствии с типом вашей визы», — объяснила она.

Вторым основным вопросом стало место планируемого проживания — адвокат также посоветовала отвечать честно и коротко, а также знать точный адрес. «Еще один вопрос: "Кого вы планируете посетить?" Это красный флажок для тех, кто хочет иммигрировать без соответствующей визы», — предостерегла эксперт.

Четвертый вопрос касался продолжительности поездки — здесь блогерша напомнила, что данные в ответе не должны превышать срок разрешенного пребывания по визе. Последний популярный вопрос: кто несет расходы в путешествии. «Это красный флажок для тех, у кого нет официального места работы. Лучше ответить, что у вас есть сбережения или, например, доход от бизнеса», — рекомендовала адвокат.

Ранее в феврале Госдеп опубликовал статистику выдачи россиянам виз категории — B1/B2. Согласно документу, доля отказов для россиян в 2022 году составила 26,1 процента.