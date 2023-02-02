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19:51, 2 февраля 2023Путешествия

В США раскрыли процент получивших визу в 2022 году россиян

Госдеп: США одобрили около 75 процентов запросов россиян на визы B1/B2 в 2022 году

Фото: Sean Foster / Unsplash

В 2022 году США одобрили около 75 процентов запросов граждан России на краткосрочные визы. Эту информацию раскрыли на сайте Государственного департамента страны.

Госдеп опубликовал статистику выдачи виз в самой распространенной категории — B1/B2. Согласно документу, доля отказов для россиян в 2022 году составила 26,1 процента. При этом еще в 2021 году это показатель был на уровне 29,5 процента.

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Также стало известно, что краткосрочную американскую визу не получили 26 процентов граждан Белоруссии, 41,2 процента граждан Украины, 38 процентов граждан Армении и 47 процентов граждан Узбекистана.

В декабре россиянам назвали альтернативные способы получения визы США. Отмечалось, что граждане России могут подать документы на американские визы в дипломатических учреждениях страны, находящихся в Италии, Франции, ОАЭ, Казахстане и Польше.

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Фариза Бацазова
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