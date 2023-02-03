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15:18, 3 февраля 2023Мир

В ФРГ отреагировали на слова Путина о поставках Leopard Украине

Правительство ФРГ учло, что Путин считает поставки Leopard Украине участием в конфликте

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Правительство ФРГ отреагировало на слова президента России Владимира Путина о том, что Германия участвует в украинском конфликте из-за поставок танков Leopard Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта.

«Федеральное правительство [Германии], разумеется, учло слова российского президента», — сказал политик.

Он также добавил, что Германия является лишь одной из многих других стран, оказывающих Украине военную помощь. При этом Хебештрайт считает, что это не делает Берлин прямым участником конфликта.

Ранее российский лидер высказался о поставках западных танков Украине. По его словам, следует помнить, что России есть, чем ответить. При этом он подчеркнул, что применением бронетехники дело не закончится.

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Виктория Кондратьева
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