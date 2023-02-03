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05:30, 3 февраля 2023Бывший СССР

Украинский пленный признался в убийстве гражданских под Волновахой

Пленный боец ВСУ Симбирский признался в убийстве девяти гражданских под Волновахой в марте

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Симбирский признался, что убил девять гражданских под Волновахой в Донецкой народной республике (ДНР) в марте 2022 года. Его слова приводит РИА Новости.

Симбирский признался в убийстве девяти гражданских, семь из которых, включая трех женщин, он убил выстрелом из гранатомета по жилому дому. Он сделал это по приказу военного командования. Пленный боец рассказал, что в начале марта колонна ВСУ столкнулась с российскими военными в селе Новопетряковка, в результате чего украинские военные отступали.

После взвод Симбирского занял дом в центре села, который превратили в наступательный пункт. По приказу капитана ВСУ с позывным «Мастиф» военный стал формировать подкрепление из мобилизованных по населенному пункту. В здании заметили движение, «пришли к решению произвести два выстрела по дому с РПГ-7», в результате чего погибли семь человек.

«По одежде было видно, что это гражданские. Детей не было, были взрослые люди, три женщины и четыре мужчины», — рассказал Симбирский.

Ранее Симбирский заявил об употреблении наркотиков в ВСУ. Он сообщил, что запрещенные вещества солдатам раздавал военврач.

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Марина Совина
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